شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 20 -9 - 2024 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كولر يحسم موقف أشرف داري من دخول قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا

يحسم اليوم الجمعة الجهاز الفني للأهلي موقف المغربي أشرف داري من دخول قائمة مباراة جورماهيا الكيني المقررة مساء غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من دخول القائمة حال التأكد من جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات أو استبعاده وتأجيل عودته للمباريات إلى مباراة السوبر القادمة.