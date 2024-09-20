شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر ورئيس البعثة في السعودية لخوض السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو النادي الأهلي ، يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري موعداً للسفر إلى السعودية من أجل خوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك المقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري بالرياض.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، التدريب مرة واحدة فقط بالسعودية استعداداً للسوبر الأفريقي حيث يتدرب الفريق صباح يوم 25 سبتمبر بالتتش على أن يتوجه بعدها إلى السعودية ويتدرب هناك يوم 26 سبتمبر قبل خوض البطولة القوية.

واسندت إدارة الأهلي رئاسة بعثة الفريق في السعودية إلى محمد الغزاوي عضو المجلس الذي تواصل مع السفارة المصرية في السعودية وجهاز الكرة للتنسيق بشأن الرحلة المرتقبة.