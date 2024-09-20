بعد الإنتصارات المتتالية للفراعنة .. العميد يستعد لموريتانيا

الشارقة - اميمة ياسر - يبحث حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في الأيام المقبلة مع جهازه المعاون، تحديد الموعد النهائي لمعكسر الفراعنة بشهر أكتوبر المقبل.

منتخب مصر كان قد حقق في شهر سبتمبر الماضي، انتصارين متتاليين على منتخب الرأس الأخضر بستاد القاهرة الدولي بنتيجة 3-0، والفوز على بوتسوانا في ملعب فرانسيس تاون بنتيجة 4-0، وذلك ضمن الجولة الأولى والثانية من دور مجموعات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

الأجندة الدولية بشهر أكتوبر المقبل، تشهد خوض منتخب مصر مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، والتي ستكون أمام موريتانيا.

المباراة الأولى تقام على ستاد القاهرة وتقرر إقامتها حسب ما تحدد لها يوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة أمام موريتانيا خارج الديار يوم 15 أكتوبر.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا 2025 برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني الرأس الأخضر 3 نقاط وثالثا منتخب موريتانيا 3 نقاط، وفي المركز الرابع منتخب بوتسوانا بدون نقاط.