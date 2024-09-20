إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إطلاق قرابة 20 صاروخًا من جنوب لبنان، نحو عدة مناطق في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

جاء ذلك بعد غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت شقة في أحد المباني السكنية، أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، إن الجيش "رصد قرابة 20 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه عدد من مدن ومستوطنات الجليل الأعلى، انفجر إحداها في شارع 90".

وبحسب الصحيفة، "اعترض الجيش عددا من الصواريخ، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة".

وعقب الهجوم ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مقتضب، أن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة في الضاحية الجنوبية 9 قتلى و59 جريحا، بينهم 8 بحالة "حرجة".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه شن غارة جوية "دقيقة" على العاصمة اللبنانية، دون تفاصيل إضافية.