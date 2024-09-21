الامارات | «الأبيض» يتجمع بعد الجولة الخامسة استعداداً لكوريا وأوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سيعود إلى التجمع مجدداً عقب مباريات الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك استعداداً لمباراتيه المرتقبتين أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان يومي 10 و15 من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، عكف عقب مباراة المنتخب الأخيرة أمام نظيره الإيراني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات، على دراسة أسباب خسارة «الأبيض» بهدف نظيف، والنقاط السلبية التي تحتاج إلى علاج، إلى جانب تعزيز النقاط الإيجابية في صفوف الفريق.

وتُقام مباريات الجولة الخامسة للدوري يومي الخامس والسادس من أكتوبر المقبل، ولذلك فإنه سيكون أمام الجهاز الفني أيام قليلة لتجهيز المنتخب لمباراة كوريا الشمالية، وبالتالي لن يخوض أي مباراة ودية وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني مسبقاً.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة بينتو وطاقمه المساعد، حالياً القائمة الجديدة التي سيتم دعوتها بناء على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، استعداداً للمباراتين المقبلتين، وذلك على ضوء التقرير الفني الخاص بكل لاعب، وليس بالضرورة أن يحتفظ جميع أعضاء المنتخب في التشكيلة الأخيرة بمقاعدهم في القائمة الجديدة.

من جانب آخر، سيتيح خوض لاعبي المنتخب مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة في الدوري مع فرقهم، الفرصة للجهاز الفني للوقوف على مستويات هؤلاء اللاعبين، وحالة الاستشفاء للاعبين الذين تعرضوا لإصابات في الفترة الماضية، من بينهم مهاجم المنتخب وشباب الأهلي سلطان عادل الذي يتوقع عودته إلى صفوف المنتخب في القائمة الجديدة، بعدما كان قد تم استبعاده من القائمة الأخيرة بداعي عدم الجاهزية الكاملة، خصوصاً أنه بات يُعد من أبرز العناصر التي يعتمد عليها المدرب بينتو ضمن التشكيلة الأساسية، بعدما حلّ مكان لاعب النصر علي مبخوت الذي تم استبعاده في الفترة الماضية، بناء على الرؤية الفنية الخاصة بالمدرب وخياراته للاعبين الذين سيعتمد عليهم.

ومثلت أيضاً مشاركة لاعبي المنتخب مع فرقهم، وهي: العين والوصل وشباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة ودوري أبطال آسيا للأندية 2، فرصة جيدة للجهاز الفني لمتابعة هؤلاء اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية، ومدى جاهزية كل لاعب.

وتجمّد رصيد «الأبيض» الإماراتي عند ثلاث نقاط حصدها بالفوز على منتخب قطر في الجولة الأولى، فيما كان قد تعرض للخسارة أمام إيران في الجولة الثانية بهدف نظيف.

يُذكر أن القائمة الأخيرة شهدت انضمام 30 لاعباً، بينهم أربعة لاعبين يلتحقون بصفوف المنتخب للمرة الأولى، هم: عدلي محمد حارس ساوثهامبتون الإنجليزي، وكوامي كيدو مدافع العين، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوورد الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي.