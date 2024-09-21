موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ريال مدريد لخوض مباراة جديدة ضمن منافسات الدوري الاسباني عندما يستضيف نظيره اسبانيول على ملعب "سانتياجو برنابيو" وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد فاز في الجولة الماضية على حساب ريال سوسيداد، بهدفين دون رد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول..

تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني وستُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ الدراجي على أحداث المباراة.

قائمة ريال مدريد لمباراة إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فالفيردي، تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك.