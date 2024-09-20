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قائمة ريال مدريد لمواجهة اسبانيول في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ، عن قائمة فريقه التي تواجه إسبانيول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، غدا السبت، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر .


قائمة ريال مدريد لمواجهة اسبانيول في الدوري الاسباني 

 

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند ميندي

خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك

ويحل النادي الملكي ريال مدريد ثانيا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه "المتصدر"، بينما يقع إسبانيول بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

وشهدا قائمة ريال مدريد غياب الرباعي، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز.
واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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