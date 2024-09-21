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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على جورماهيا فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 21 سبتمبر 2024 01:15 م
يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته أمام جورماهيا الكيني اليوم، السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.
وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 28.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لجورماهيا الكينى 375 ألف يورو.
ويتربع النادي الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.
الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.
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