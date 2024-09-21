شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن جورماهيا الكينى قبل مواجهة الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته أمام جورماهيا الكيني اليوم، السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

جورماهيا هو بطل الدوري الكيني للموسم الماضى برصيد 73 نقطة من 34 مباراة (فاز في 21 مباراة.. تعادل في 10 مواجهات.. وخسر 3 لقاءات.. سجل 48 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا).

وتوج جورماهيا بالدوري الكيني 6 مرات.. ومن أبرز إنجازاته قاريًا هى التتويج بكأس الكؤوس الأفريقية نسخة 1987 على حساب الترجي التونسي.