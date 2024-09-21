شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة جورماهيا فى ليلة الاحتفال بدرع الدوري الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني مساء اليوم، السبت، في مباراة الإياب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى ليلة احتفالية الأهلي وتسليمه درع الدوري الـ44 فى تاريخه.



وفاز الأهلي مع جورماهيا الكيني في لقاء الذهاب الذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي بنتيجة 3-0، وهو الفوز الأول لأي فريق مصري على جورماهيا بملعبه، بينما سبق للأهلي الفوز على مواطنه توسكر مرتين في نيروبي.



وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الكينية أقيمت 15 مباراة، فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وفازت الأندية الكينية في 3 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات واحدا وثلاثين هدفاً، وتلقت شباكه عشرة أهداف.



أكبر نتيجة للأهلي امام الأندية الكينية كانت الفوز 6- 0 على ليوباردز عام 1987، والفوز 3- 0 على كل من توسكر عام 2006، وجورماهيا عام 2024، والفوز 3-1 على كل من أبالوهيا عام 1981، وتوسكر عام 2000.