شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه جورماهيا الكيني بنفس تشكيل مباراة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة جورماهيا الكيني مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا. الهجوم: محمود كهربا، رضا سليم، طاهر محمد طاهر.



وفاز الأهلي مع جورماهيا الكيني في لقاء الذهاب والذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي بنتيجة 3-0، وهو الفوز الأول لأي فريق مصري على جورماهيا بملعبه، بينما سبق للأهلي الفوز على مواطنه توسكر مرتين في نيروبي.



وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الكينية أقيمت 15 مباراة، فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وفازت الأندية الكينية في 3 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات واحدا وثلاثين هدفاً، وتلقت شباكه عشرة أهداف.



أكبر نتيجة للأهلي امام الأندية الكينية كانت الفوز 6- 0 على ليوباردز عام 1987، والفوز 3- 0 على كل من توسكر عام 2006، وجورماهيا عام 2024، والفوز 3-1 على كل من أبالوهيا عام 1981، وتوسكر عام 2000.