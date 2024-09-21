مروان حمدي يواصل التأهيل على هامش مران الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مروان حمدي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، التأهيل للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

يخوض مروان برنامجا تأهيلا، تحت إشراف الكابتن إيهاب البوب، إخصائى التأهيل والعلاج الطبيعي للفريق، على أن ينضم اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة.

وانطلقت أمس، الجمعة، فترة إعداد فريق الكرة الأول بالنادي، للموسم الجديد على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويقود فترة الإعداد جهاز فني مكون من كابتن أشرف خضر وكابتن أيمن خليل وكابتن أيمن كمال.

في سياق متصل، شهد مران الإسماعيلي اليوم السبت، حضور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لعقد جلسة مع اللاعبين، لتوضيح كافة الأمور لهم خلال المرحلة المقبلة.

والتقط المجلس قبل انطلاق المران، صورة تذكارية مع الفريق، لتأبين الكابتن إيهاب جلال، تبعها الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة.

وطلب المجلس من اللاعبين في جلسة اليوم، ضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الكابتن الراحل إيهاب جلال.