شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يواجه بطل إنجلترا فى نهائي كأس ناش للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:30 ص

يخوض البطل المصري الصاعد محمد زكريا، اليوم الأحد، منافسات نهائي بطولة كأس ناش للاسكواش، التي تستضيفها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

ويلتقي محمد زكريا مع الإنجليزي ماليك كورتس فى المباراة النهائية للبطولة.

وكان محمد زكريا فاز في نصف النهائي على الماليزي سانجاي جيفا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال.

كما صعد البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.