لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر أمام ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة إي سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024/2025.

وتقرر إطلاق صافرة مباراة إنتر أمام نظيره ميلان في العاشرة إلا ربع من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "جوزيبي مياتسا".

تشكيل إنتر أمام ميلان بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، هنريخ مختيريان، فيديريكو ديماركو.

في الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يأتي ميلان في المركز الثالث عشر بـ 5 نقاط.