شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى ينشر صورته بقميص منتخب مصر بعد التوقيع لقيادة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب صورته بقميص المنتخب، عقب الاتفاق مع اتحاد الكرة المصري على قيادة منتخب 2005.

توصل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، لاتفاق نهائي مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى، للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في حصد ميدالية أولمبية.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وَالتي ستقام في مصر خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005