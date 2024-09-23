شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد: أتمنى العودة لصفوف المنتخب وصعود المصرى لدور المجموعات طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود جاد حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيدي إنه من الطبيعي صعود فريقه لدور المجموعات، خاصة أن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة.

وأضاف جاد خلال تصريحات تليفزيونية: "ربنا كرمنا اليوم بالتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تعب كبير والفوز على فريق كبير مثل الهلال الليبي".

استطاع المصرى البورسعيدى عبور عقبة الهلال الليبى بالفوز 5 – 3 بركلات الترجيح في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية ليتأهل لدور المجموعات، كانت المباراة قد انتهت لصالح المصرى 3 – 2 وهى نفس النتيجة التي انتهت بها لقاء الذهاب ليصل الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الفريق البورسعيدى، بعدما تصدى حارسه محمود جاد لإحدى ضربات الجزاء بينما نجح لاعبو المصرى في إحراز جميع الكرات.

وواصل محمود جاد تصريحاته: "كان لا بد من الصعود لدور المجموعات لأنه لا يصح خروج فريق كبير مثل المصري من دور المجموعات".

وأكمل: "أي شخص يتمني التواجد في صفوف المنتخب الوطني والكابتن حسام حسن تدربت معاه هو والكابتن سعفان الصغير وأتمني لهم التوفيق وهم يعرفوني جيدا".