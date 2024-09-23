شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الراحل إيهاب جلال فى حفل منطقة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم منطقة الإسكندرية لكرة القدم اليوم، الإثنين، تحت إشراف عامر حسين حفل تكريم لعدد من رموز الكرة بالإسكندرية من أندية ومسئولين ولاعبين وحكام. كما سيتم تكريم الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إلى جانب المدير الفني لسموحة أحمد سامي، وأحمد خطاب المدير الفني لفاركو.

من جانبه، حرص مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين لتأبين الراحل إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة، وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الجمعة، بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.