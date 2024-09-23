شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يكافئ لاعبي المصري بعد التأهل للمجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر ، المدير الفني للمصرى، منح لاعبيه راحة سلبية ثمانية أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2025/2024، والذي من المرجح انطلاقه في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

ونجح النادي المصري في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على الهلال الليبي في دور الـ 32، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقدم النادي المصري موسماً استثنائياً، خلال الموسم الماضي، تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، والذي نجح في موسمه الأول مع الفريق في ضم صفقات قوية وحجز المقعد الرابع بالمربع الذهبي ومناطحة الكبار، والفوز بتأشيرة التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليعيد أمجاد أبناء المدينة الباسلة.

وأنهى النادي المصري مسابقة الدوري في الموسم الجاري محتلاً المركز الرابع في المربع الذهبي، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.