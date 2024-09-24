أزمة في تأشيرة الصحفيين المصريين لتغطية السوبر الإفريقي.. وشبانة يناشد تركي آل الشيخ بالتدخل

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد العاصي الصحفي بجريدة اليوم السابع، أنه حصل على موافقة مع زملائه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور لقاء الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية، وتم حجز تذاكر الطيران بالفعل، مشيرا إلى أنه تم اللجوء لرابطة النقاد الرياضية وشعبة المصورين، وتم عقد اجتماع مع خالد البلشي نقيب الصحفيين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "تم التواصل مع السفارة السعودية بالقاهرة من أجل الإسراع في استخراج التأشيرات، ولكن حتى الآن لم نحصل عليها، وتواصلنا مع نقابة الصحفيين، وجميع المحاولات للتواصل مع مسئولي الكاف غير مُجدية، ولم نتواصل مع مسئولي اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "هناك حوالي 50 صحفي ومصور، لم يحصلوا على التأشيرة، والبعض لجأ إلى شركات السياحة من أجل الحصول على التأشيرة سريعًا".

وفي نفس السياق، ناشد الإعلامي محمد شبانة، المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودية، بالتدخل سريعًا من أجل إنهاء أزمة تأشيرات الصحفيين المصريين وكافة الاعلاميين من أجل تغطية لقاء كأس السوبر المصري.

وطالب شبانة، بسرعة التدخل لإنهاء تلك الأزمة.