الهلال والمريخ يشاركان في الدوري الموريتاني

ياسر رشاد - القاهرة - أدت الأوضاع المتأزمة في السودان إلى مشاركة ناديي الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني بشكل رسمي، بسبب توقف النشاط الرياضي في بلادهما.



منذ أبريل 2023، يشهد السودان صراعًا عنيفًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح وتعطيل الحياة الرياضية.

نظرًا لاستحالة استكمال موسم 2022-2023، قرر الاتحاد السوداني اعتماد الترتيب الأخير قبل توقف الدوري لتحديد الأندية التي ستمثل البلاد في البطولات الإفريقية، حيث تأهل الهلال والمريخ لدوري أبطال إفريقيا. ومع توقف النشاط، اختار الناديان المشاركة في الدوري الموريتاني.

حسب الجدول الصادر عن الاتحاد الموريتاني، سيبدأ الهلال والمريخ مشوارهما من الجولة الثانية، بعد تأجيل مباراتهما الأولى بسبب مشاركتهما في دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهل الهلال إلى مرحلة المجموعات، ودع المريخ البطولة.

سيواجه الهلال إنتر نواكشوط يوم الخميس، بينما يلعب المريخ ضد الدرك الوطني يوم الجمعة، على أن يتجدد اللقاء بينهما في الجولتين الرابعة والتاسعة عشر.

