مدرب أرسنال يكشف مدة غياب أوديجارد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن مدة غياب اللاعب مارتن أوديجارد، نجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض أوديغارد، لإصابة قوية في كاحله خلال مشاركته مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي السابقة.

‏وقال أرتيتا في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام اليوم: "أوديجارد سيغيب لعدة أسابيع، لا أعلم المدة بشكل محدد، ولكن أعتقد بأنه لن يكون جاهزًا قبل فترة التوقف الدولي القادمة".

موعد مباراة أرسنال وبولتون والقناة الناقلة

ويستعد أرسنال لمواجهة فريق بولتون واندررز في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما غدًا الأربعاء على ملعب إستاد الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قنوات beIN Sports 3 FR و Sport TV2 Portugal و Azam Sports 2 HD و Diema Sport 3 HD.