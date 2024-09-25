شباب الزمالك يفوز علي زد اف سى بثلاثيه فى بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على زد أف سي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية.

سجل أهداف الزمالك كل من: "أحمد الخضري، ويوسف الفرنسي، وحسام عاشور التقي".

سيطر لاعبو الزمالك على أوقات كثيرة من المباراة، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، بجانب إضاعة بعض الفرص الأخرى.

تقدم فريق زد في النتيجة وبعدها تعادل الزمالك ثم تقدم بعدها الأبيض بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل، ولكن أبناء ميت عقبة سيطروا وواصلوا الضغط ونجحوا في تسجيل هدف الفوز.

وشهدت المباراة حضور حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وحرص حسين السيد وبدر حامد، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء اللقاء، وقدموا لهم التهنئة وطالبوهم بمواصلة العمل بكل قوة لاستمرار الانتصارات.

وقرر حسين السيد صرف مكافأة فورية للاعبين، والجهاز الفني عقب المباراة، لتحفيزهم على الاستمرار في الانتصارات،خاصة بعد الفوز في اللقاء السابق على حرس الحدود واليوم على زد أف سي.

ويقود فريق 2005، أسامة عبدالله مدرباً، عبد العال فراج مساعداً للمدرب، مصطفى إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إدارياً، ياسين غنيم إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، مصطفى عادل "ماريو" معداً بدنياً، رفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.