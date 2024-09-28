اخبار الرياضه

"ظهور محتمل لمحمد عبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقام اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب نستعرضها خلال السطور التالية بالقنوات الناقلة:

02:30 ـ نيوكاسل VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1HD

05:00 ـ نوتينجهام فورست VS فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 3HD

05:00 ـ VS برايتون ـ القناة الناقلة: ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 2HD

05:00 ـ برينتفورد VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 2HD

05:00 ـ أرسنال VS ليستر سيتي ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1HD

05:00 ـ إيفرتون VS كريستال بالاس ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس اكسترا 1

07:30 ـ وولفرهامبتون VS ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1HD

03:00 ـ خيتافي VS ألافيس ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 3HD

05:15 ـ رايو فاييكانو VS ديبورتيفو ليجانيس ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 3HD

07:30 ـ ريال سوسيداد VS فالنسيا ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 3HD

10:00 ـ أوساسونا VS ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1HD

الدوري الفرنسي

06:00 ـ لانس VS نيس ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1HD

ويضم نيس بصفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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