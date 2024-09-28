زيزو: فخور بارتداء تيشرت الزمالك وشكرا للجمهور الوفي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أحمد السيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا شعوره بالفخر كلما ارتدى تيشرت النادي.

وأكد زيزو عبر حسابه على فيسبوك أن جمهور الزمالك هو سبب استمرار النادي في القمة، قائلاً: "جمهور الزمالك هو السبب الرئيسي في استمرار كيان الزمالك في القمة اسماً ومكانةً وقيمةً."

وشكر زيزو الجمهور على الدعم المستمر، مشيراً إلى أن كل بطولة دخلت النادي كانت نتيجة ولائهم وانتمائهم، وأضاف: "الكورة ملهاش طعم من غيركم، وشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الكيان العظيم."

كما هنأ زيزو اللاعبين على جهودهم وكفاحهم، معبرًا عن أمله في المزيد من البطولات في المستقبل، ووجه شكره للجهاز الفني والإداري، مختتمًا بالقول: "مش هتمشي في يوم لوحدك، احنا طول العمر جنبك."

وتوج نادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن ينتصر الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.