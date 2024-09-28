"لا تقلل من قوته".. لاعب الزمالك الأسبق يحتفل بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل النيجيري ستانلي اوهاويتشي لاعب الزمالك السابق، بتتويج الفريق بطلا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، على حساب النادي الأهلي.

ونشر ستانلي صورته بقميص الزمالك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لا تقلل أبدًا من قوة نادي الزمالك في كأس السوبر، مبروك لنادي الزمالك".

وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر الأفريقي، بالفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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