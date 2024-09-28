"بيفكر إزاي يجيب جول".. محسن صالح يوجه انتقادات لاذعة لإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، محسن صالح، انتقادات لاذعة للاعب الأهلي إمام عاشور في مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك.

وقال محسن صالح في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إمام عاشور مكنش في حالته، نازل الملعب وهو عنده رغبة ونشاط ونزعة هجومية ومغامرة، ولكن كان مستعجل، كل كرة بيستلمها عايز يروح عشان يجيب جول".

وتابع: "مكنش بيفكر في إنه يعمل تمريرة مؤثرة أو يصنع هدف، كانت كل قراراته فردية وعايز يبدأ المباراة بتصويب وهدف، ده شئ مشروع أن اللاعب يفكر في نفسه لكن الأول كان لازم يفكر في الفريق".

وأضاف: "فكرة إزاي اجيب جول كانت معششة في دماغه، كل كرة تجيله بيفكر إزاي يعدي عشان يشوط، مش عشان يعمل تمريرة أول يصنع هدف، ودية غلطته في الماتش".

وأتم: "كل ده افقده الجماعية في الأداء والهدوء في التفكير والثقة، لأنه قبل ما يتم استبداله مستواه نزل خالص نتيجة لفشل كل محاولاته في تسجيل هدف، وانعكس ذلك على نفسية اللاعب وانكماش الدوري البدني".

الجدير بالذكر أن الزمالك حصد كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

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