"عمر كمال ورامي ربيعة الأعلى".. تقييمات لاعبي الأهلي بالأرقام خلال مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك 16 لاعباً بقميص الأهلي خلال المباراة التي جمعتهم مساء يوم أمس الجمعة بنظيرهم الزمالك في السوبر الأفريقي.

وخسر فريق الأهلي لقب السوبر الأفريقي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأصدر موقع سوفا سكور العالمي تقييمًا بالدرجات للاعبي الأهلي خلال المباراة يتراوح ما بين 1 إلى 10 درجات نستعرضه خلال السطور التالية:

محمد الشناوي: 6.5

محمد هاني: 6.7

ياسر إبراهيم:6.5

رامي ربيعة: 7.3

يحيى عطية الله: 6.3

مروان عطية: 6.6

أكرم توفيق:7

إمام عاشور:6.5

بيرسي تاو:6.6

وسام أبو علي: 6.5

حسين الشحات: 6.5

عمر كمال:7.4

محمد مجدي "أفشة":6.7

طاهر محمد طاهر: 7

أحمد نبيل "كوكا": 6.6

رضا سليم: 6.8

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