"عبدالله السعيد وناصر منسي الأعلي".. تقييمات لاعبي الزمالك بالأرقام خلال مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة بملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية، الرياض.

المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك الذي فاز بنتيجة 4-3.

وأصدر موقع سوفا سكور العالمي تقييمًا بالدرجات للاعبي الزمالك خلال المباراة يتراوح ما بين 1 إلى 10 درجات نستعرضه خلال السطور التالية:

محمد عواد: 7.2

عمر جابر: 7.3

حمزة المثلوثي: 6.8

حسام عبدالمجيد: 7.1

محمود بنتايج:6.6

ناصر ماهر: 7

نبيل دونجا:6.8

عبدالله السعيد: 7.7

زيزو: 7.3

سيف الجزيري: 6.7

مصطفى شلبي: 6.9

كونراد: 6.1

عمر فرج: 6.8

ناصر منسي: 7.8

محمد شحاتة: 6.4

زياد كمال: 6.5

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