الامارات | جمهور سيلتيك الأسكتلندي يُشجع الوحدة في "دورينا".. لهذا السبب!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد لافت وغير مألوف، ساندت مجموعة من مشجعي فريق سيلتيك الأسكتلندي، فريق الوحدة من مدرجات استاد آل نهيان خلال مباراته في "ديربي أبوظبي" أمام جاره بني ياس ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المواجهة التي شهد تعادلاً إيجابياً مثيراً بين الطرفين بنتيجة 2-2.

وقد استعرض المشجعون الأسكتلنديون، مرتدين قمصان فريقهم الخضراء والبيضاء، وجلسوا بجانب أنصار "العنابي"، ورددوا الأهازيج طوال المباراة. لكن السؤال الذي ما الذي جلب هذه الجماهير لتدعم فريقاً آخر في بلد بعيد؟

السبب كان مدهشاً بقدر ما هو مؤثراً، إذ أتضح أن فريق سيلتيك الأسكتلندي لديه رابطة كبيرة في أبوظبي ولديهم حساب في موقع التواصل الاجتماعى "إكس" يستخدمونه لتنسيق تجمعاتهم لحضور مباريات فريقهم لكنها هي المرة الأولى التي يتجمعون لحضور مباريات دوري أدنوك.

وقد ذكر الحساب الذي نشر مقطع فيديو وصور من تواجد الجماهير في مدرجات استاد آل نهيان إن دوافعهم للحضور كانت لتقديم الدعم للمدرب النرويجي روني ديلا، الذي يقود حالياً فريق الوحدة، والذي كان قد أشرف على تدريب سيلتيك في السابق.

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمان منذ رحيل ديلا عن سيلتيك، بعد أن حقق معهم الدوري مرتين وكأس الاتحاد مرة، إلا أن شعبيته لم تخبُ بين جماهير الفريق الأسكتلندي، مما يعكس الاحترام والتقدير الذي لا يزال يحظى به من قبل المشجعين.