"سواطير وإصابة 21 شخصا".. شغب واشتباكات في مباراة كرة قدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت إحدى مباريات كرة القدم في الدوري الكولومبي، بين أتلتيكو ناسيونال وأتليتكو جونيور، أحداث شغب وصلت إلى استخدام السواطير، وتسببت في إيقاف المباراة بعد 54 دقيقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المباراة التي كان يتقدم فيها أتلتيكو ناسيونال بهدفين نظيفين، شهدت اندلاع شجار بين المشجعين، مما تسبب في إيقافها وإخلاء الملعب.

ووصل الشجار إلى إصابة 21 شخصا، بينهم ضابط شرطة، وأضافت الصحيفة أن المشجعين قفزوا إلى المدرجات المنافسة، لهذا نشب الشجار الذي تم استخدام سواطير فيه.

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