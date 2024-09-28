"إنبي سيحصل على قرابة 2.5 مليون".. ماذا قدّم زياد كمال مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك لاعب الزمالك زياد كمال بديلاً في الدقيقة 89 خلال مباراة السوبر الأفريقي بعد إصابة زميله نبيل عماد "دونجا".

الزمالك كان قد توّج بلقب السوبر الأفريقي مساء أمس الجمعة على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة من نادي إنبي خلال الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسمين مع وجود بعض الامتيازات المالية مع تحقيق الزمالك للبطولات.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، قال في وقت سابق، إن إنبي سيحصل على 50 ألف دولار حال التتويج بكأس السوبر الأفريقي ما يوازي 2 مليون ونصف المليون جنيه مصري.

واستمر زياد كمال بالملعب لمدة 8 دقائق بالوقت بدلاً من الضائع؛ إذ لمس الكرة مرة واحدة ومررها بصورة صحيحة.

ومنذ انضمام زياد كمال للزمالك ارتدى قميصه في 13 مباراة بمعدل 390 دقيقة لعب لم يُسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

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