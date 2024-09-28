"بنتايج وعمر فرج وكونراد".. ماذا قدمت صفقات الزمالك الصيفية أمام الأهلي في السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق الزمالك مساء يوم أمس الجمعة بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره الأهلي بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة ثلاث صفقات أبرمها نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية وهي المغربي محمود بنتايج كأساسي والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك كبديلين.

أرقام محمود بنتايج مع الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

شارك اللاعب المغربي لمدة 90 دقيقة؛ إذ أبعد كرة من منطقة الجزاء وفاز بـ 6 التحامات أرضية من أصل 9 خاضهم فيما فاز بالالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً لمس الكرة خلال اللقاء 67 مرة مررها لزملائه 49 مرة من بينها 37 تمريرة صحيحة بدقة 76%.

الظهير الأيسر القادم من نادي سانت إيتان مرر 3 كرات مفتاحية فيما أرسل عرضيتين ولكن غير صحيحتين و 4 كرات طولية غير صحيحة، فيما حاول تنفيذ مراوغتين ولكن لم تتم بنجاح.

أرقام عمر فرج مع الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

وشارك المهاجم الفلسطيني بديلاً في الدقيقة 76 للاعب ناصر ماهر؛ إذ سدد كرة واحدة وجاءت بعيدة عن المرمى.

اللاعب صاحب الـ 22 عاماً لمس الكرة خلال اللقاء 10 مرات مرر منها 5 كرات لزملائه بينهم 4 تمريرات صحيحة بدقة 80%.

وأرسل اللاعب كرة طولية وكانت خاطئة فيما لم يُرسل أي كرة عرضية فيما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 3 خاضهم وخسر الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه.

أرقام كونراد ميشالاك مع الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

الجناح البولندي شارك بديلاً في الدقيقة 63 للاعب مصطفى شلبي؛ إذ لمسّ الكرة 14 مرة مررها 6 مرات لزملائه بينهن 5 تمريرات صحيحة بدقة 83%.

وتصدى اللاعب صاحب الـ 27 عاماً لتسديدة فيما حاول تنفيذ 5 مراوغات ولكن لم تتم أي منهن بدقة، بينما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 7 خاضهم.

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