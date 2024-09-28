ماذا قدمت صفقة الأهلي الصيفية أمام الزمالك في السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي مشاركة صفقة تعاقد معها مسؤولو القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية يحيى عطية الله فيما تواجد مواطنه أشرف داري على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء.

وخسر فريق الأهلي بركلات الترجيح أمام الزمالك بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة بملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض بالتعادل بهدف لكل فريق.

اللاعب صاحب الـ 29 عامًا أكمل المباراة حتى النهاية وأبعد خلالها الكرة 4 مرات فيما فاز بالتحام أرضي واحد من أصل 4 خاضهم بينما خسر الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه.

ولمس الظهير الأيسر المغربي الكرة 50 مرة؛ إذ مررها لزملائه 32 مرة بينها 30 تمريرة صحيحة بدقة 94%.

وأرسل اللاعب كذلك كرة عرضية واحدة كانت خاطئة بينما أرسل كرتين طوليتين صحيحتين، بينما أهدر ركلة ترجيح.

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