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بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفى - حسام الحاج

السبت، 28 سبتمبر 2024 10:38 م

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

واستغرقت رحلة الطيران من الرياض إلى القاهرة حوالي ساعتين ونصف الساعة تقريباً.

وتُوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بعثة الزمالك (9)
حسام عبد المجيد 

 

بعثة الزمالك (1)
شيكابالا

 

بعثة الزمالك (2)
وصول بعثة الزمالك الى مطار القاهرة 

 

بعثة الزمالك (3)
بعثة الزمالك مع كأس السوبر الأفريقى

 

بعثة الزمالك (4)
عمر جابر

 

بعثة الزمالك (5)
كأس السوبر الأفريقى 

 

بعثة الزمالك (6)
بعثة الزمالك 

 

بعثة الزمالك (7)
بعثة الزمالك

 

بعثة الزمالك (8)
كأس السوبر الأفريقى 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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