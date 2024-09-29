شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

واستغرقت رحلة الطيران من الرياض إلى القاهرة حوالي ساعتين ونصف الساعة تقريباً.

وتُوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد



شيكابالا



وصول بعثة الزمالك الى مطار القاهرة



بعثة الزمالك مع كأس السوبر الأفريقى



عمر جابر



كأس السوبر الأفريقى



بعثة الزمالك



بعثة الزمالك