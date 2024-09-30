صدمة لمحمد هاني بعد إعلان تفاصيل إصابته رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن محمد هاني سيغيب عن المشاركة في المباريات لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما سيشكل صدمة كبيرة للاعب.

وقال المصدر، إذا نفذ محمد هاني برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل صحيح ولم يتعجل في العودة إلى المشاركة في المباريات سيعود إلى الملاعب بعد شهرين فقط.

يذكر أن محمد هاني أصيب في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

فاز الزمالك على الأهلي وتوج ببطولة السوبر الإفريقي.

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