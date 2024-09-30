شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم البرازيلى روجيرو ميكالى قبل بداية مسيرته مع الشباب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في التعاقد مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"، وتم توقيع العقود بعد الاتفاق على كل تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

وحقق ميكالي إنجازا تاريخيا مع المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادته للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024، مما دفع الاتحاد المصري للتعاقد معه لقيادة جيل جديد، استعدادا لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونستعرض أرقام ميكالى قبل بداية مشواره مع منتخب الشباب..

قاد المنتخب فى 22 مباراة

فاز: 11 مباراة

تعادل: 4 لقاءات

خسر: 7 مواجهات

سجل: 37 هدفا

استقبل: 35 هدفا