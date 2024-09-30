شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يترك مهام مدير الكرة بالأهلى لـ محمد رمضان بعد تعيينه مديرا رياضيا والان مع تفاصيل الخبر

يُسلم سامي قمصان المدرب العام بالأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة المهام الإدارية التي كان مكلفا بها والخاصة بمنصب مدير الكرة إلى محمد رمضان بعد قرار لجنة التخطيط بتعيين الأخير مديرا رياضيا ومعه اختصاصات مدير الكرة، ويتولى كل المهام الإدارية من تطبيق اللوائح ومراقبة سلوك اللاعبين ومتابعة كل الملفات الإدارية وتجديد عقود اللاعبين والتنسيق بين لجنة التخطيط والجهاز الفني.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي خلال اجتماعها الذي بعد ظهر اليوم، تعيين محمد رمضان عضو اللجة مديرا رياضيا بالنادي و وله اختصاصات مدير الكرة.

وخلال الاجتماع الذي حضره مختار مختار رئيس لجنة التخطيط، و زكريا ناصف و محمد رمضان عضوا اللجنة، و حسام غالي عضو المجلس واللجنة، وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق، وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين الكابتن محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة.

كما قررت لجنة التخطيط أن يكون محمد رمضان مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.