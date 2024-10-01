شبانة : الأهلي أصبح فريق "بهوات" و مندهش من كثرة حضورهم المناسبات الاجتماعية وافتتاح المشاريع

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن فريق الأهلي انتابته حالة من التعالي على كرة القدم خلال الفترة الأخيرة ولاسيما بعد التتويج باكثر من بطولة الموسم الأخير.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "الأهلي منح الزمالك الانتصار فنيًا، ولم يقدم أي شئ في الملعب، لأن الفريق أصبح (كله بهوات)، وعندما يصبح (كله باشاوات) لا يوجد (أنفار)، الأهلي افتقد القوة الهجومية ولم يكن هناك روح داخل الملعب، وظهر الدلع والاستهتار بعدما وافقت لجنة التخطيط على عدم وجود مديرًا للكرة في بداية الموسم واصبحنا نرى لاعبي الاهلي في المناسبات الاجتماعيه وافتتاح المشاريع الخاصة خارج الملعب ويتم توثيق تلك اللحظات على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه، لذلك تقرر التراجع سريعًا اليوم".

وزاد: "تم تعيين رمضان مديرًا رياضيًا للنادي الأهلي بصلاحيات مدير الكرة، ومشرفًا على لجان التعاقدات والاسكاوتنج، ويبدو أنه لا يُوجد حالة من الرضا عن أداء اللجان كما واضح خلال البيان، وبذلك يتراجع النادي عن قراره السابق الذي تم تعيين سامي قمصان قائمًا بالأعمال والذي كان قرارًا خاطئًا".

وأكد: "مارسيل كولر من أبرز المدربين الأجانب الذين عملوا في الأهلي، ولكن كونه يتحكم بمفرده في منظومة الكرة هذا خطأ كبير، ورمضان عاد بعد 30 عامًا للنادي الأهلي ووقتها أيضًا خسر السوبر الإفريقي عام 1994، وهل وافق كولر على تعيينه رسميا أم لا؟!، وهل كان هناك داعٍ للإسراع في إصدار القرار خلال وجود كولر في سويسرا؟!، أم كان الافضل الانتظار لحين عودته؟!".

وأضاف: "هل كان قرار تعيين محمد رمضان بالاتفاق مع كولر أم لا؟!، الأهلي حاليًا في مرحلة استهداف من المنافسين، والبعض سيحاول انتقاد لاعبيه والتقليل منهم، كما حدث خلال الساعات الماضية وتم شن هجومًا ضاريًا ضد عددًا من اللاعبين بعد خسارة السوبر الإفريقي، وهذا القرار تصحيح لخطأ سابق يخص عدم وجود مدير للكرة".