مدرب شباب الزمالك: هدفنا التتويج بلقب بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى أسامة عبد الله المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005، سعادته عقب الانتصار على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة لمباريات بطولة الجمهورية.

وأكد أسامة عبد الله في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن لاعبيه قدموا مباراة قوية سواء من الناحية البدنية أو الفنية أمام سيراميكا كليوباترا الذي يمتلك لاعبين جيدين من بينهم أكثر من لاعب إفريقي شارك في اللقاء بالإضافة إلى عناصر من الفريق الأول.

وأضاف أسامة عبد الله، أن المباراة شهدت نديه في بدايتها، ولكن لاعبي الزمالك كانوا أكثر شراسه على المرمى، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفين، بجانب إهدار فرص محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

وأشار المدير الفني لفريق الشباب، إلى أن العمل يتم داخل الفريق على أكثر من محور، الأول هو الانتصار في كل المباريات للتتويج بلقب البطولة، والثاني هو تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لخدمة الفريق الأول في المستقبل القريب.

وفيما يخص اللاعب الجديد للفريق المدافع الغيني جيفرسون كوستا، أكد أسامة عبد الله أنه ظهر بمستوى فني وبدني جيد جداً خلال مشاركته الأولى بعد التعاقد معه، مشيراً إلى أنه سيدخل في الأجواء تدريجياً.

وأضاف المدير الفني لشباب الزمالك، أن "جيفرسون" شارك في المباراة كاملة رغم مشاركته في التدريبات منذ يومين فقط، وهو لاعب يمتلك قدرات فنية قوية، ويجيد بناء الهجمة والتحرك بالكرة بشكل مميز، بجانب قدرته على أداء النواحي الدفاعية.

وشدد المدير الفني، على أنه سيتم العمل مع "جيفرسون" خلال الفترة المُقبلة من أجل ظهوره بأفضل شكل ممكن، مؤكداً أنه سيكون مكسباً للفريق الأول.

وفيما يخص المهاجم السنغالي سيدي ندياي، قال أسامة عبد الله، إن اللاعب يمتلك قدرات فنية مميزة، ويتمتع بالقوة والسرعة، ودخل سريعاً في الأجواء مع الفريق، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً في مستوى النجم السنغالي نظراً لإمكانياته العالية جداً.



واختتم المدير الفني لفريق 2005 تصريحاته، موجهاً الشكر لإدارة النادي بشكل عام على الدعم والمساندة، وبشكل خاص لحسين السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاعات الناشئين، لتواجده ودعم كل الفرق وتذليل كافة العقبات، ومعه بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني للقطاع، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع.