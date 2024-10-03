مايكل ريشكه: عمر مرموش يمتلك عروضًا من إنجلترا وإسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الألماني مايكل ريشكه مدير الوكالة المسئولة عن تسويق اللاعب عمر مرموش، عن آخر العروض المقدمة للنجم المصري بعد تألقه مع فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال مايكل ريشكه في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"عمر مرموش يمتلك عروضًا من البريميرليج بالإضافة إلى إيطاليا وإسبانيا لكن حاليًا تركيزه هذا الموسم مع فريق آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف المدير التقني السابق لبايرن ميونخ وباير ليفركوزن:" مرموش لاعب مميز ويمتلك جودة كبيرة وأصبح الآن يتم مقارنته مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بعد البداية الجيدة في البوندسليجا".

وأكمل:"اللاعب نضج بشكل كبير وأصبح أفضل لاعب في البوندسليجا هذا الموسم حتى الآن بعد الانطلاقة المميزة له مع فريق آينتراخت فرانكفورت".

وأختتم حديثه قائلًا:"النادي يرغب في استمرار مرموش خلال الفترة المقبلة بطلب من مدرب فرانكفورت، لكن ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن هذا لأن الموسم مازال طويل وفي النهاية رغبة اللاعب سوف تحسم كل شيء".