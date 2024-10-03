دورة بكين: بادوسا تنهي مغامرة الصينية تشانغ وتبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بكين : أنهت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 19 عالميا المغامرة التاريخية للصينية شواي تشانغ بفوزها عليها 6 1 و7 6 (7 3) الخميس وبلغت الدور نصف النهائي في دورة بكين للألف نقطة لكرة المضرب.

ووضعت بادوسا (26 عاما) حدا لاحلام ابنة الارض المصنفة 22 عالميا سابقا التي تقهقرت للمرتبة 595 بسبب الاصابة، علما انها كانت تعرضت قبل مشاركتها في دورة بكين لـ24 هزيمة تواليا امتدت على مدى 600 يوم، في ثاني أسوأ سلسلة منذ بداية العصر المفتوح لكرة المضرب في عام 1968.

وباتت تشانغ البالغة 35 عاما الاقل تصنيفا تصل إلى هذا الدور في تاريخ بكين، حيث سبق لها أن بلغت الدور ربع النهائي لاحدى بطولات الغراند سلام مرتين في مسيرتها.

في المقابل، تطارد بادوسا لقبها الخامس في الفردي على ملاعب الكرة الصفراء.

وخسرت تشانغ التي فازت في مبارياتها الاربع الماضية في العاصمة الصينية من دون أن تخسر اي مجموعة، المجموعة الأولى في 23 دقيقة ولم تفز سوى بست نقاط على ارسالها.

غير أن اداء بادوسا تراجع في المجموعة الثانية، وخصوصا خلال الارسال، وحصلت منافستها على فرصة لكسره منذ البداية ونجحت في حسمه لصالحه وتقدمت 2 0.

ومرة جديدة، تراجع أداء الصينية فخسرت معظم التبادلات وخاطرت كثيرا، ما سمح لبادوسا بمعادلة النتيجة 3 3، ثم تقدمت 6 5 وأجبرت تشانغ على رفع مستواها للحصول على فرصة خوض الشوط الفاصل "تاي بريك" على وقع تشجيع 15 ألف متفرج.

ورغم المؤازرة الجماهيرية على ملعب "دياموند كورت"، فشلت تشانغ المتوجة بلقبين في فئة الزوجي في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا 2019 والولايات المتحدة 2021)، في الخروج فائزة بالرغم من المقاومة التي أبدتها.