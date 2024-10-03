ميسي يحطم كل الأرقام القياسية في كوبا أميركا

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جدة - عمرو شويل ميسي يحطم كل الأرقام القياسية في كوبا أمريكا: حكاية أسطورة تسعى وراء المجد

هداف تاريخي:

يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي بطولة كوبا أمريكا بـ 13 هدفًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنجم البرازيلي باولو روبرتو “ريفيلينو” بـ 11 هدفًا. هذا الإنجاز يثبت مجددًا مكانة ميسي كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

قائد مُلهم:

قاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا عام 2021، محققًا حلمه الكبير مع المنتخب الوطني. كما وصل إلى نهائي البطولة في نسخ 2007 و 2015 و 2016.

صانع ألعاب استثنائي:

لا تقتصر إبداعات ميسي على تسجيل الأهداف فقط، بل يُعد صانع ألعاب استثنائيًا. حيث قدم 5 تمريرات حاسمة في نسخة كوبا أمريكا 2021، مما يدل على قدرته على صناعة الفرص لزملائه.

أداء متميز في نسخة 2024:

واصل ميسي تألقه في نسخة كوبا أمريكا 2024، حيث سجل 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، مما جعله أحد أفضل اللاعبين في البطولة.

السعي وراء المجد:

على الرغم من كل الإنجازات التي حققها، إلا أن ميسي يبقى سعيًا وراء المزيد من المجد. فهو متوج حاليًا مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث قاد بلاده للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ميسي:

رمزٌ للإلهام و أسطورةٌ حقيقية في عالم كرة القدم.