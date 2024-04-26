تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام بعض الرواد على فيسبوك, بنشر فيديو من “لايف” على تطبيق “تيك توك” الشهير. الفيديو الذي تابعه المئات ظهرت فيه الفنانة إيلاف عبد العزيز مع الناشط المثير للجدل محمد الخطيب, والذي يلقب نفسه باسم جوان الخطيبي. الخطيبي, سأل الفنانة الشابة عن مواصفات الرجل الذي تريد الارتباط به, لتجيبه المطربة بأنها لا تحب الرجل “الأخدر”, قبل أن تعود وتؤكد له (عاوزة أحب واحد اسمه محمد..اها كدة ريحتك؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تظهر في “لايف” مثير مع الناشط جوان الخطيب: (ما بحب الراجل الأخدر وعاوزة أحب واحد اسمه محمد..اها كدة ريحتك؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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