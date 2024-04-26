نشر ناشط سوداني مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, هاجم من خلاله المطربة عشة الجبل.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجم الناشط المطربة الضجة وأكد أن الغيرة أصابتها بسبب زواج زميلتها مروة الدولية, من ضابط شاب في حدث أصبح ترند على مواقع التواصل.
وأكد الناشط أن الجبلية لم تقدم أي تهنئة لزميلتها بعد زواجها على الرغم من ظهورها في عدد من المقاطع وهي في مدينة جوبا.
وقال الناشط الشاب موجهاً حديثه للفنانة عشة الجبل, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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