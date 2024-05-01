الصحةتستلم منحةمقدمةمن الاتحاد الأوربي بمبلغ عشرون مليون يورو .

د. هيثم وزير الصحة المكلف

كشفت وزارة الصحة الاتحادية انطلاق مشروع صيانة مستشفى بورتسودان التعليمي بدعم من الاتحاد الأوربي واشراف من منظمة الصحة العالمية بتكلفة 460‪ ألف دولار، في وقت دشّن وزير الصحة الاتحادي وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، اليوم استلام المنحة المقدمة من الاتحاد الأوربي والبنك الدولي بقيمة عشرين مليون يورو تشمل أجهزة عناية مكثفة للأطفال حديثي الولادة، ومعدات طبية، وعشرة من المحارق الطبية للتخلص من النفايات الطبية و حرقها.

وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف د. هيثم محمد ابراهيم، لدي تدشينه المنحة المقدمة من الإتحاد الاوربي عبر مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، اليوم من امام مبنى الإمدادات الطبية ببورتسودان، ان المنحة المقدمة من الاتحاد الأوربي مخصصة لستة ولايات كمرحلة أولى ومن ثم بقية الولايات، وهي عبارة عن أجهزة عناية مكثفة لعلاج الأطفال حدثي الولادة وتأهيل تلك الغرف ، لافتاً إلى أن جزء من المشروع سيتم تخصيصه لصيانة مستشفى بورتسودان التعليمي بجانب تركيب محرقتين لحرق النفايات الطبية بالولاية. واضاف ان الترتيبات مع البنك الدولي والاتحاد الاوربي ومنظمة الصحة العالمية بدأت منذ وقت مبكر قبل نشوب الحرب لاقامة هذه المشاريع ودعم النظام الصحي . ولفت هيثم الي أن الوزارة لديها مشروعات لتأهيل أقسام العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية بتمويل من البنك الدولي ستري النور قريبا ، منوهاً الى ان حوجة النظام الصحي كبيرة. واشاد بالدور الكبير لمنظمة الصحة العالمية، والدعم المقدم من الاتحاد الأوربي خاصة في مكافحة الاوبئية، مشيراً إلى ان دعم الاتحاد الاوربي دعم مقدر وكبير سيسهم في تغطية عدد من المحاور، وان الوزارة تطمح في المزيد من الدعم، وقال في إطار برنامج الشراكة الواسعة مع منظمة الصحة العالمية ستقوم بموجبها المنظمة بدعم وتقوية النظام الصحي. من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور شبلي صحباني ، ان المنحة المقدمة من الاتحاد الأوربي مخصصة لست ولايات تشمل البحر الأحمر، نهر النيل شرق دارفور، الشمالية، النيل الأزرق، الخرطوم، وذلك في إطار البرنامج المدعوم من قبل الاتحاد الأوربي ، وسيكتمل الدعم لبقية الولايات، منوهاً الى ان الدعم يشمل تركيب عشر محارق طبية بالمستشفيات لحرق النفايات الطبية منها اثنين محرقة سيتم تركيبهما في مدينة بورتسودان والبقية سيتم توزيعها على الولايات الأخرى ، بجانب معدات طبية وأجهزة لغرف العناية المركزة في تلك الولايات. من جهتها قالت مدير عام وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر د. احلام حسب الرسول ان مستشفيات الولاية تعاني من نقص كبير في الأجهزة والمعدات الطبية بجانب التردد العالي على المستشفيات، مشيدة بالدعم المقدم من الاتحاد الاو بي خاصة في مكافحة العدوى وتركيب محرقتين لحرق النفايات الطبية.

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