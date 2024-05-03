كباشي في جنوب السودان ويلتقي بسلفاكير

التقى رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا يوم الجمعة، عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي. وقال مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريح صحفي إن اللقاء ناقش سبل إحلال السلام في السودان في اقرب وقت ممكن بعد الدمار الكبير الذي احدثته الحرب. واضاف توت ان اللقاء تطرق إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية مؤكدا جاهزية جمهورية جنوب السودان لإيصال الإغاثة لكل السودانيين الذين لجؤو لدولة جنوب السودان بسبب الحرب. إعلام مجلس السيادة

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