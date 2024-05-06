وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول

قدم السفيرحسين عوض علي ، وزير الخارجية المكلف خطاب السودان أمام الجلسة المغلقة للدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي انعقد السبت الموافق ٤ مايو الجاري في العاصمة الجامبية، بانجول مستعرضا الأوضاع الحالية في السودان والدور الدستوري الذي تضطلع به القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضيه في مواجهة المليشيا المتمردة، وأشار سعادته للانتهاكات الصارخة التي اقترفتها هذه القوات المتمردة وتجاوزاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية كما ركزت الكلمة على ضرورة احترام سيادة السودان ، وحذر من اي تدخل في هذا الامر او تقديم اي دعم للقوات المتمردة .

وطالب وفد السودان الدول الصديقة والشقيقة بتقديم المساعدات الطبية والاغاثية وتوفير الدعم الانساني الطاريء ، لتخفيف التداعيات الإنسانية والصحية على المواطنين السودانيين، عبر الاجهزة المتخصصة والتابعة للمنظمة. وفي سياق متصل ، اشار الوزير خلال خطابه لمتابعة السودان لتطورات الاوضاع الخطيرة في فلسطين اثر الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة من واقع مركزية القضية الفلسطينية وموقف السودان الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة لتكثيف الجهود للتصدي لهذه الاعتداءات والوصول لوقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والانسانية للشعب الفلسطيني.

وخاطب الجلسة الافتتاحية فخامة السيد/ ادام بارو ، رئيس جمهورية جامبيا ،ودعا خلال كلمته إلى أهمية تجسيد وتعضيد قيم الوحدة والتضامن عبر الحوار من اجل التنمية المستدامة في العالم الاسلامي وأشار لتطلعات جامبيا خلال رئاستها للقمة الإسلامية للدفع قدماً بجهود المنظمة في مختلف المجالات.

كما خاطب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأستاذ/ حسين ابراهيم طه، الحضور متمنياً التوفيق والسداد لمؤتمر القمة الذي سيتناول العديد من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تهدف لرفعة الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في قطاع غزة.