الخليفي يهاجم صحفيا بسبب إنريكي

بدا ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان محبطا وحزينا بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.صرح الخليفي عبر قناة (كانال بلس) “نشعر بخيبة أمل كبيرة، وحزينون للغاية، ولكن هذه كرة القدم، أحيانا لا تكون عادلة”.

وأضاف “لقد سددنا في القائم والعارضة 4 مرات بخلاف مرتين في مباراة الذهاب، الكرة لا تريد أن تدخل المباراة، وأهنئ دورتموند فهم يستحقون التأهل بعد الفوز في المباراتين”.وبسؤاله ما سبب الخسارة، ليجيب رئيس النادي الباريسي بلا تردد “الحظ الحظ.. أربع كرات في القائم والعارضة بمباراة واحدة، لم أر مثل ذلك من قبل”.

وتابع “ولكنني فخور لأننا نبني شيئا للمستقبل، ولدينا أصغر فريق في قبل نهائي دوري الأبطال، والمستقبل لنا”.

وواصل ناصر الخليفي “كنا نستحق الأفضل، وكان هدفنا التأهل للنهائي وربما أكثر من ذلك، ويجب علينا مواصلة العمل بعدما تأهلنا لقبل النهائي ثلاث مرات في آخر خمس سنوات”.

وبسؤاله هل يبقى لويس إنريكي مدربا للفريق بعد الخروج من دوري الأبطال، رد الخليفي غاضبا “ما هذا السؤال؟ هل تفهم في كرة القدم؟”.

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