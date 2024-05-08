حركة المستقبل والمؤتمر الشعبي: ضرورة التوافق على رؤى سياسية مشتركة تواجه التآمر السياسي ضد السودان

أكدت حركة المستقبل والمؤتمر الشعبي على ضرورة التوافق على رؤى سياسية مشتركة تواجه التآمر السياسي ضد السودان والتكالب الاستعماري عليه. – المسألة السياسية في السودان تكون بعد وقف الحرب وأن كل المحاولات التي ترغب في التكسب السياسي من الحرب وفرض أجندة من خلالها مرفوضة. – الحوار السياسي الشامل السوداني – السوداني والقائم على الإرادة الوطنية داخل البلاد وبدون وصاية أو تدخل خارجي هو المدخل للحل السياسي بعد وقف الحرب. – ضرورة التنسيق المشترك بين المؤتمر الشعبي وحركة المستقبل للإصلاح والتنمية وبقية القوى الوطنية من أجل تعميق الرؤى المشتركة. الجزيرة – السودان

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