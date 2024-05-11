والي القضارف يطمئن على الأحوال الأمنية بمحلية الفاو ويزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

جدد والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن قدرة القوات المسلحة على دحر القوات المتمردة واعوانها.

جاء ذلك لدى مخاطبته جموع من مواطني محلية الفاو اليوم بسوق حاضرة المحلية العمومي بحضور لجنة أمن الولاية وأمين ديوان الزكاة والمدير التنفيذي للمحلية حيث اكد الوالي المكلف استقرار الأوضاع الامنية بالمنطقة كما اشاد بجاهزية اهل الفاو لحماية المحلية وتأمينها من اي مهددات.

وكان والي القضارف قد اطمأن خلال جولته بسوق الفاو العمومي اطمأن على ممارسة السوق لأنشطته التجارية بصورة طبيعية.

تجدر الاشارة إلى أن والي القضارف قد سجل زيارة لمقر قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.

سونا